Суд в Петербурге отказался заключать под стражу обвиняемую в убийстве бабушки школьницу

Приморский районный суд отказался удовлетворять ходатайство о заключении под стражу 15-летней школьницы, обвиняемой в убийстве своей бабушки из-за недостатка материалов для возбуждения уголовного дела. Об этом 16 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что следствие не предоставило, в частности, документы об осмотре места преступления, обнаружении тела с признаками насильственной смерти, а также о наличии криминальных причин смерти.

«Эти обстоятельства лишили суд возможности обсуждения обоснованности и законности возбуждения уголовного дела, задержания несовершеннолетней и предъявления ей обвинения. Также нет возможности проверить причастность обвиняемой к преступлению», — цитирует заявление пресс-службы «РИА Новости».

Постановление в течение трех суток может быть обжаловано в Санкт-Петербургском городском суде.

Сама школьница вину не признает и отказывается от дачи показаний.

Убийство произошло 14 октября в Санкт-Петербурге на Ланском шоссе. По версии обвинения, школьница нанесла своей бабушке 1942 года рождения множественные ножевые ранения из-за «возникновения личных неприязненных отношений». От полученных травм пенсионерка скончалась. Девушке было предъявлено обвинение в убийстве своей бабушки.

15 октября телеканал РЕН ТВ сообщил, что по версии подруги школьницы к преступлению может быть причастен отец обвиняемой.

16 октября жительница Кировграда Свердловской области убила молотком четырехлетнюю дочь, после чего попыталась покончить с собой.