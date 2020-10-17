Число погибших при ракетном обстреле Гянджи достигло шести

Число жертв ракетного удара по азербайджанскому городу Гянджа увеличилось до шести человек, ранены 35 мирных жителей, сообщил в субботу, 17 октября, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Ранее он сообщал о пяти погибших, включая двоих детей. Генпрокуратура Азербайджана в субботу также заявляла, что жертвами ракетного обстрела города Гянджи стали пять мирных жителей.

По словам Гаджиева, по территории страны выпустили баллистические ракеты «Скад» ВС Армении. В результате разрушены оказались не минимум 20 домов.

Армения, в свою очередь, отвергла обвинения в причастности к удару.

В ночь на 17 октября министерство обороны Армении сообщило, что силы ПВО страны сбили в ее воздушном пространстве два азербайджанских беспилотника. А накануне Азербайджан обвинил армянских военных в ударах по своей территории.

Обострение конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) началось 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. По итогам переговоров в Москве стороны договорились о прекращении огня с 10 октября, но боевые действия продолжаются до сих пор.