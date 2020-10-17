Четыре человека задержаны по делу об убийстве преподавателя в Париже

Четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, задержаны в рамках расследования дела об убийстве преподавателя в Париже, сообщает 17 октября агентство AFP.

Отмечается, что все они являются родственниками предполагаемого нападавшего.

16 октября неизвестный обезглавил профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин, предположительно, за то, что педагог 5 октября в ходе одной из лекции на тему свободы слова показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Прибывшие на место правоохранители ликвидировала предполагаемого злоумышленника, поскольку тот угрожал им ножом.

В этот же день президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят».

В прессе активно стала появляться информация о том, что предполагаемый убийца преподавателя является 18-летним уроженцем Москвы. Посольство РФ в Париже запросило у властей Франции сведения о подозреваемом.