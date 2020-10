Пять человек погибли в результате обстрела азербайджанского Гянджи

Не менее пяти человек погибли, 35 пострадали в результате обстрела азербайджанского города Гянджи, сообщил помощник президента республики Хикмет Гаджиев.

По словам Гаджиева, по территории страны выпустили баллистические ракеты ВС Армении.

«В результате ракетного удара по Гяндже погибли пять человек, включая двоих детей, еще 35 ранены», ― написал он в Twitter.

UPDATE: 35 civilians have been wounded and 5 civilians killed as a result of Armenia's missile attacks to Ganja. 2 kids are among the dead. Emergency works are still going on. Armenia's terror and WarCrimes continues. pic.twitter.com/2WcLkeqVpB

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

Он отметил, что городу нанесен серьезный ущерб, разбор завалов продолжается. Ранее помощник президента отмечал, что разрушены оказались не менее 20 домов.

Армения свою причастность к удару опровергла.

В ночь на 17 октября Баку и Ереван в очередной раз обвинили друг друга в нанесении ударов. Как сообщает Армения, два беспилотника Азербайджана атаковали объекты на армянской территории и были уничтожены. Баку эти данные опровергает.

Отношения Армении и Азербайджана обострились 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в ведении обстрелов в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Боевые действия продолжаются до сих пор, несмотря на договоренность прекратить огонь.