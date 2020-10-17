Путин предложил продлить договор СНВ-3 на год без условий

Президент России Владимир Путин 16 октября выступил с предложением временно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без условий.

«У меня есть предложение, а именно — продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год», — заявил он на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

По мнению главы государства, это даст время для проведения содержательных переговоров. Он также поручил министерству иностранных дел страны донести позицию России до американских властей и получить от них «хоть какой-то внятный ответ».

Кроме того, Путин назвал печальным, если бы договор прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода.

Срок действия СНВ-3, подписанного между Россией и США в 2010 году, истечет в 2021 году.

Накануне замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что заключения договоренностей по продлению ДСНВ пока не ожидается.

13 октября спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сказал, что Москва и Вашингтон достигли «принципиального» соглашения по стратегической стабильности на самом высоком уровне. По его словам, американцы продлят договор, если Россия заморозит размеры ядерного арсенала. В МИД России назвали эти заявления бредом.

При этом ранее американская сторона называла ключевым условием достижения договоренностей участие Китая.