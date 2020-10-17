Умер археолог Анатолий Кирпичников

В Санкт-Петербурге в возрасте 91 года скончался российский археолог, заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) Анатолий Кирпичников. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Ленинградской области.

«Известный Ленинградский ученый скончался сегодня на 91-м году жизни, оставив значительный научный вклад в изучение истории, культуры, военного дела, фортификации и архитектуры Руси и Старой Ладоги, изучению которой он посвятил более полувека», — говорится в тексте.

Отмечается, что в связи со смертью Кирпичникова губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже выразил свои соболезнования.

Анатолий Кирпичников родился 25 июня 1929 года в Ленинграде. Он внес большой вклад в изучение архитектуры Древней Руси и руководил раскопками в Старой Ладоге. За свои заслуги в 1991 году он был удостоен звания заслуженного деятеля науки РСФСР, а в 2013 году получил звание почетного гражданина Ленинградской области.

С 1992 года археолог являлся членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств, с 1995 — действительным членом Нью-Йоркской академии наук и почетным членом Общества древностей Финляндии с 2011 года.