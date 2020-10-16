Бывший адвокат Ефремова попал в больницу

Бывший защитник актера Михаила Ефремова — Эльман Пашаев — был госпитализирован, и перенес операцию. Об этом бывший юрист сам рассказал в Instagram.

По словам Пашаева, операция плановая, ранее он страдал от проблем с дыханием.

«Теперь задышу полной грудью. Себя пока не буду показывать, не в лучшем виде сейчас. Валяюсь в больнице, читаю книги, работаю (дела то ждать не будут) сплю больше», — написал он 16 октября.

После выхода из больницы Пашаев пообещал организовать пресс-конференцию и рассказать всем, кому интересно, подробнее о своем здоровье.

Эльман Пашаев представлял интересы актера Михаила Ефремова, которого осуждили на 8 лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Пашаев в суде выдвигал версии о вероятном отсутствии артиста за рулем в момент аварии, о взломе его автомобиля хакерами или вмешательстве через спутники.

Перед вынесением приговора Ефремов отказался от услуг Пашаева, признал вину и заявил, что адвокат его подставил. Сейчас актера защищают Владимир Васильев и Роман Филиппов.

Самого Пашаева лишили 18 сентября адвокатского статуса за нарушения в ходе процесса.