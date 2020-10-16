Прямой эфир

Audi e-tron

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Интерьер выполнен в традиционной для Audi стилистике
Фото: Борис Ульзибат
Интерьер выполнен в традиционной для Audi стилистике
На весь экран
Приборная панель показывает расход киловаттчасов на 100 км
Фото: Борис Ульзибат
Приборная панель показывает расход киловаттчасов на 100 км
На весь экран
Дисплеев на консоли два
Фото: Борис Ульзибат
Дисплеев на консоли два
На весь экран
С помощью нижнего дисплея можно управлять климатом
Фото: Борис Ульзибат
С помощью нижнего дисплея можно управлять климатом
На весь экран
Традиционная для автомобилей кнопка запуска сочетается с непривычным селектором трансмиссии
Фото: Борис Ульзибат
Традиционная для автомобилей кнопка запуска сочетается с непривычным селектором трансмиссии
На весь экран
Кабели спрятаны в ящике под капотом
Фото: Борис Ульзибат
Кабели спрятаны в ящике под капотом
На весь экран
Фары светодиодные с автоматическим дальним
Фото: Борис Ульзибат
Фары светодиодные с автоматическим дальним
На весь экран
Боковую поддержку сидений можно настроить под себя
Фото: Борис Ульзибат
Боковую поддержку сидений можно настроить под себя
На весь экран
На заднем ряду просторно, есть отдельный блок управления климатом
Фото: Борис Ульзибат
На заднем ряду просторно, есть отдельный блок управления климатом
На весь экран
Объем багажника — 660 литров. В подполье расположена докатка
Фото: Борис Ульзибат
Объем багажника — 660 литров. В подполье расположена докатка
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020