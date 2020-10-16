Первую в РФ фабрику колясок с электроприводом открыли под Калининградом

В Калининградской области в поселке Поддубное открыли фабрику инвалидных колясок с электроприводом. Производство стало первым подобным в России. Его запустила компания «Обсервер» с помощью средств из федерального бюджета.

По словам главы Министерства труда России Антона Котякова, до этого такие средства передвижения покупали только за границей. Особенно радует, отметил министр, что со временем локализация производства достигнет 90%. Он обратил внимание, что владельцы колясок ранее имели большие сложности с заменой батарей и других составляющих. Теперь же им будет гораздо проще решать эти проблемы.

Как пишет Калининград.Ru, сейчас уровень локализации на производстве достигает 60%. В дальнейшем он будет увеличен. На предприятии появилось более 70 новых рабочих мест. Часть из них занимают инвалиды. Максимальная производительность фабрики — около 9 тыс. колясок в год.