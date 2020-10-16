Яблони цветут в Рязани

В Рязани зацвели яблони. Фото цветущих деревьев появились в соцсетях. Рязанцы публикуют снимки цветущей вишни, распустившихся ириса и одуванчика.

Некоторые жители города рассказывают, что видели цветки на смородине и землянике. Эксперты полагают, что причина цветения плодово-ягодных деревьев и появления цветов — аномально теплая осень, пишет РИА «7 новостей».

6 октября сообщалось, что сентябрь этого года стал в России самым теплым за 130 лет истории метеонаблюдений. Температура в прошлом месяце превышала норму на всех территориях, за исключением нескольких. Наиболее заметными аномалии были на севере Евразии, где было теплее на 5–6 градусов.