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В Госдуме оценили решение правительства сделать выходным 31 декабря 2021 года

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Россияне позитивно оценят решение правительства сделать 31 декабря 2021 года выходным днем. Такое мнение высказал в пятницу, 16 октября, заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

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«Мне кажется, что, если правительство такое решение приняло и сочло, что это будет эффективной мерой для повышения производительности труда, наверное, это решение правильное», — приводит RT слова парламентария.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин отметил, что 31 декабря всё равно большинство граждан полноценно не работают. Он считает, что правильно было бы делать так и в последующие годы.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней, согласно которому 31 декабря в 2021 году будет нерабочим днем. 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Эти нерабочие праздничные дни было решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября, сообщает НСН.

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