Супруги перевели более 1 млн рублей мошенникам в Удмуртии

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Супруги из Глазова перечислили злоумышленникам более 1 млн рублей.

По данным полиции, потерпевшей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка. Она убедила глазовчанку, что на ее имя мошенники якобы пытаются оформить кредит и обналичить его. Чтобы защититься от противоправных действий, звонившая предложила потерпевшей установить на телефон специальное приложение, где в личном кабинете отобразится сумма кредита. Ее якобы необходимо снять и перевести на продиктованный безопасный счет. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Разговор шел по громкой связи, его слышал супруг потерпевшей. Вместе они сняли более 1 млн рублей и перевели их на счет, который назвала «сотрудница банка». Потерпевшим сообщили, что для расторжения кредитного договора придет курьер, однако он не явился. После этого супруги обратились в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». В правоохранительных органах напоминают, что нельзя по телефону передавать личные данные о себе и карте, а также выполнять инструкции, которые называют неизвестные собеседники.