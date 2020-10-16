Попова назвала способ остановить распространение коронавируса

Остановить распространение коронавируса возможно лишь при соблюдении всех мер безопасности. Об этом в пятницу, 16 октября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если мы не перестанем так безответственно относиться в части тех людей, которые сегодня именно так относятся к ситуации, мы, к сожалению, можем и этот порог [заболеваемости] переступить», ― рассказала она в эфире Первого канала.

Кроме того, глава ведомства добавила, что в настоящее время риск заразиться коронавирусом очень высок, так как практически во всех субъектах страны есть источники инфекции, пишет «Газета.ru».

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией с ростом заболеваемости COVID-19, однако власти держат ситуацию под контролем.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровело 1 056 582 человека.

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