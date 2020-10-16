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Запрет на посещение спортмероприятий ввели в Нижегородской области

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В Нижегородской области зрителям запретили посещать спортивные мероприятия. Решение принял губернатор Глеб Никитин. Запрет будет действовать до 15 ноября.

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Объявляя об этом, глава региона сослался на рекомендацию санитарных врачей. По его словам, которые приводит ИА «НьюсНН», риски присутствуют, даже если большинство зрителей соблюдает требования безопасности. В данное время крайне важно избегать скопления людей.

Запрет на посещение массовых мероприятий, в том числе спортивных, действовал в Нижегородской области весной. Однако после того как число выявленных случаев COVID-19 снизилось, ограничение сняли.

Сегодня, 16 октября, региональные власти внесли очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. В частности, гражданам с признаками простуды следует носить маски во всех случаях нахождения вне дома.

Ранее сообщалось, что в Москве пассажиров без масок и перчаток не будут пускать в общественный транспорт, даже если они уже оплатили проезд.

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