Запрет на посещение спортмероприятий ввели в Нижегородской области

В Нижегородской области зрителям запретили посещать спортивные мероприятия. Решение принял губернатор Глеб Никитин. Запрет будет действовать до 15 ноября.

Объявляя об этом, глава региона сослался на рекомендацию санитарных врачей. По его словам, которые приводит ИА «НьюсНН», риски присутствуют, даже если большинство зрителей соблюдает требования безопасности. В данное время крайне важно избегать скопления людей.

Запрет на посещение массовых мероприятий, в том числе спортивных, действовал в Нижегородской области весной. Однако после того как число выявленных случаев COVID-19 снизилось, ограничение сняли.

Сегодня, 16 октября, региональные власти внесли очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. В частности, гражданам с признаками простуды следует носить маски во всех случаях нахождения вне дома.

Ранее сообщалось, что в Москве пассажиров без масок и перчаток не будут пускать в общественный транспорт, даже если они уже оплатили проезд.