Более 1,6 тыс. боеприпасов времен ВОВ обезвредили в Ростовской области
На территории Ростовской области с начала 2020 года обезвредили более 1,6 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом сообщает региональное правительство.
Большинство снарядов были обнаружены в Неклиновском, Багаевском и Матвеево-Курганском районах. На их территории во время Великой Отечественной войны велись ожесточенные бои с фашистами, пишет RostovGazeta.
Самая крупная находка оказалась в Матвеево-Курганском районе. Недалеко от села Александровка были обнаружены 22 снаряда, 18 минометных мин и семь ручных гранат. В годы войны в селе действовал концлагерь.
Все боеприпасы были уничтожены на полигоне.
Ранее сообщалось, что в Славянском районе Краснодарского края за несколько дней взрывотехники обследовали и уничтожили 54 боеприпаса времен Великой Отечественной войны.