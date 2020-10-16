Онколог дал советы по снижению риска развития рака желудочно-кишечного тракта

Врач-онколог Михаил Мяснянкин посоветовал пациентам следить за своим питанием и исключить из рациона фастфуд, чтобы снизить риск развития рака желудочно-кишечного тракта. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает Пятый канал.

«Неправильное питание — это нерегулярное питание, питание «на бегу», питание фастфудом. Употребление в пищу продуктов, неполноценных по белкам, жирам, углеводам и витаминам», — сказал Мяснянкин.

Он отметил, что к приему пищи нужно подходить осознанно, планомерно, и порекомендовал в этот момент находиться в спокойной обстановке, чтобы избежать стресса.

По его словам, только в комфортных и размеренных условиях организм сможет получить из продуктов питания все необходимые полезные элементы.

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