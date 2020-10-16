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Россиянку отравили мышьяком в ресторане на Кубе

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В Москве возбудили уголовное дело по факту отравления 53-летней россиянки в одном из ресторанов Кубы. Об этом ТАСС в пятницу, 16 октября, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ресторане «Наздоровье» в Гаване 53-летнюю россиянку пытались отравить, добавив в масло черного тмина мышьяк, кадмий и свинец», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что женщине удалось выжить, но впоследствии у нее развилось онкологическое заболевание. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Турции в результате отравления поддельным алкоголем скончались по меньшей мере 54 человека. Смертельные случаи зафиксированы в 11 провинциях страны, в том числе в Измире, Айдыне и Текирдаге.

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