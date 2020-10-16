Помпео призвал американцев взвешенно относиться к информации RT

Американцам следует «аккуратно взвешивать» информацию российского телеканала RT. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью WIBC Indianapolis, которое опубликовала пресс-служба Госдепа.

Глава внешнеполитического ведомства призвал граждан критически воспринимать информацию из СМИ. По словам Помпео, как власть, так и жители должны отличать «дезинформацию».

Он отметил, что «когда кто-то из Института Конфуция говорит о преимуществах и величии Коммунистической партии Китая, надо понимать, откуда это происходит».

«Когда вы видите на RT какой-то сюжет, нужно напомнить себе, что это канал, за которым стоит Россия. Может быть, он (сюжет. — Ред.) всё равно правдив. Может быть, информация верна, но необходимо всё очень аккуратно взвешивать», — приводит его слова RT.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала его заявление в своем Telegram-канале.

«Вы, главное, продолжайте смотреть, мистер Госсекретарь. Не отвлекайтесь», — написала она.

27 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, как в Кремле отсеивают фейковую информацию. Он подчеркнул, что в настоящее время нельзя верить всей информации сразу после первого прочтения, особенно по горячим и актуальным темам.