Прямой эфир

Помпео призвал американцев взвешенно относиться к информации RT

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американцам следует «аккуратно взвешивать» информацию российского телеканала RT. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью WIBC Indianapolis, которое опубликовала пресс-служба Госдепа.

Тест на контекст: фейки в соцсетях зафиксируют в 10 раз быстрее
Искусственный интеллект найдет в интернете информацию экстремистского характера, порно и недостоверные новости с точностью 98%

Глава внешнеполитического ведомства призвал граждан критически воспринимать информацию из СМИ. По словам Помпео, как власть, так и жители должны отличать «дезинформацию».

Он отметил, что «когда кто-то из Института Конфуция говорит о преимуществах и величии Коммунистической партии Китая, надо понимать, откуда это происходит».

«Когда вы видите на RT какой-то сюжет, нужно напомнить себе, что это канал, за которым стоит Россия. Может быть, он (сюжет. — Ред.) всё равно правдив. Может быть, информация верна, но необходимо всё очень аккуратно взвешивать», — приводит его слова RT.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала его заявление в своем Telegram-канале.

«Вы, главное, продолжайте смотреть, мистер Госсекретарь. Не отвлекайтесь», — написала она.

27 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, как в Кремле отсеивают фейковую информацию. Он подчеркнул, что в настоящее время нельзя верить всей информации сразу после первого прочтения, особенно по горячим и актуальным темам.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020