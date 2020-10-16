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Пандемия не повлияла на работу атомных станций в РФ

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В России ни одна атомная электростанция не останавливала работу из-за коронавируса. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на форуме «Биотехмед» в пятницу, 16 октября.

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«Нам удалось достаточно быстро мобилизоваться, и в результате ни на один день ни одна атомная электростанция не остановила своей работы», — цитирует Скворцову «РИА Новости».

Она подчеркнула, что не был перенесен ни один запуск ракет на космодромах Байконур и Восточный. «Мы не допустили ни одной инфекционной вспышки», — добавила Скворцова.

14 октября российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур (стартовый комплекс «Восток»). Впервые полет пилотируемого корабля прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме за 3 ч. 7 мин.

Ранее такая сверхбыстрая схема полета к станции была отработана на «Прогрессах» — ракету «Союз-2.1а» со сверхбыстрым грузовым кораблем запустили с Байконура 23 июля.

В России за минувшие сутки выявили 15 150 новых случаев COVID-19, пишет «Газета.ру». Всего в стране с начала эпидемии было зафиксировано 1 369 313 случаев. Скончались 23 723 человека, выздоровели 1 056 582.

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