Краснокнижного орлана-белохвоста обнаружили в Тверской области

В Тверской области проходит комплексное экологическое обследование 405 особо охраняемых природных территорий. Их площадь составляет 500 тыс. га.

Выяснилось, что в Торопецком районе в Бубоницком бору обитает множество редких и краснокнижных птиц и животных. Там же специалисты обнаружили ценные растения.

Как поясняют «Тверские ведомости», Бубоницкий бор расположен недалеко от деревни Бубоницы. Это особо охраняемая территория регионального значения. Она покрыта сосновыми лесами и ельниками.

В заказники нашли такие краснокнижные растения, как лунник оживающий, росянка английская, козелец приземистый. Живут также занесенные в Красную книгу орлан-белохвост, белый аист, серый журавль, лемминг лесной, веретеница ломкая и воробьиный сыч.

9 октября сообщалось, что в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике ученые обнаружили редкий вид бабочек, который по размерам сопоставим с птицей. Речь идет о голубой ленточнице (Catocala fraxini). Бабочка занесена в Красную книгу Украины (уязвимый вид).