Рынок «Теплый Стан» могут закрыть за нарушение мер против коронавируса

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции на рынке «Теплый Стан» в Москве. За выявленные нарушения юрлицу будет грозить штраф или административное приостановление деятельности. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве в ЮЗАО Александра Волкова.

«В ходе мероприятия были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства: не осуществляются входной контроль и термометрия сотрудников и посетителей, отсутствуют ультрафиолетовые излучатели, которые должны обеззараживать воздух в местах массового скопления людей, выявлены грубые нарушения дезинфекционного режима», — цитирует Волкову агентство городских новостей «Москва». Также там не осуществляется контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима и социальной дистанции.

По ее словам, юридическое лицо будет привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Материалы дела передадут в суд. Юрлицу будет грозить штраф на сумму до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее в этот же день сообщалось, что общественные места в Москве снова начнут дезинфицировать для борьбы с распространением коронавируса, передает RNS.

13 октября Генеральная прокуратура России сообщила, что повсеместно пресекает факты несоблюдения ограничительных мер, введенных в регионах страны в связи с распространением коронавируса.

Днем ранее стало известно, что торговый центр «Охотный Ряд», расположенный на Манежной площади в центре столицы, могут закрыть на 90 дней за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции.

10 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 служба усилила контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности жителями Москвы. Так, в субботу в столице прошли рейдовые проверки в крупных торговых центрах, офисах и культурных объектах. В рамках мониторинга было проверено 12 объектов торговли, из них в семи объектах были обнаружены нарушения — в шести магазинах «Пятерочка» и «Ашане». Лидером по количеству нарушений стала «Пятерочка» на Озерной улице.

Помимо того, нарушения санитарно-эпидемиологических требований были установлены при проверке Театра Луны на Малой Ордынке, в Театре имени Моссовета, торговых центрах «Столица» и «Солнечный» (ЗАО) и Московском цирке на Цветном бульваре.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.