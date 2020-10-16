СКР предъявил обвинение семи фигурантам дела о попытке хищения средств АСВ

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение семи фигурантам дела о попытке хищения средств Агентства страхования вкладов (АСВ) в 2017 году через оформление фиктивных вкладов в «Торговом городском банке» (ТГБ). Об этом сообщается 16 октября на сайте ведомства.

«Установлена причастность к совершению преступления 7 лиц из состава многочисленной организованной группы. При содействии ФСБ России задержаны Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов, Виталий Соломатин и Сергей Федерякин. Им предъявлено обвинение в совершении покушения на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — говорится в заявлении.

В настоящее время все обвиняемые заключены под стражу. По данным следствия, в феврале-марте 2017 года фигуранты дела получили контроль над ТГБ, у которого в скором времени была отозвана лицензия, а также действовал запрет Банка России на привлечение денежных средств физических лиц во вклады.

Злоумышленники в специально открытых в Москве двух новых дополнительных офисах ТГБ оформили документы об открытии данными лицами вкладов на общую сумму более 627 млн рублей, при этом денежные средства на них не вносились. Размер вкладов не превышал 1 400 000 рублей на одного вкладчика, то есть максимальной суммы гарантированного страхового возмещения.

«С марта по август 2017 года Гришкин, Горин, Загорцев, Наумов, Подмостов, Соломатин совместно с другими членами организованной группы обеспечили подачу в ГК «АСВ» заявлений от фиктивных вкладчиков ТГБ о получении страховых возмещений из фонда обязательного страхования вкладов. Однако до конца хищение не было доведено в связи с законным отказом ГК «АСВ» признать обязательства перед фиктивными вкладчиками банка», — уточнили в СКР.

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