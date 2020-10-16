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В Петербурге компьютерный мастер взял с клиента 370 тыс. рублей

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Уголовное дело по статье о мошенничестве возбудили в Санкт-Петербурге в отношении компьютерного мастера, который взял за свои услуги 370 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города в пятницу, 16 октября.

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«Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, потерпевший вызвал компьютерного мастера по объявлению, тот без заключения договора на оказание услуг осмотрел технику. После этого, как отмечают в прокуратуре, воспользовавшись незнанием жертвы об устройстве компьютерной техники, злоумышленник взял за свои услуги более 370 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Василеостровский районный суд.

Ранее 13 октября сообщалось, что в Иркутской области 11 человек за сутки лишились более 700 тыс. рублей из-за действий мошенников.

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