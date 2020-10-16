Мокрый снег ожидается на территории Тюменской области

Синоптики предупредили об ухудшении погоды на территории Тюменской области. В регионе выпадет мокрый снег и усилится ветер.

Согласно прогнозам, 17 октября на юге Тюменской области ожидается дождь со снегом. При температуре +8 градусов возможно образование гололеда на дорогах. Об этом сообщает портал «Наш город».

В ночь на 18 октября в регионе возможны заморозки до -1 градуса.

МЧС рекомендует жителям Тюменской области по возможности оставаться дома и не управлять автомобилем, который не подготовлен к эксплуатации в зимних условиях.

На следующей неделе синоптики вновь прогнозируют осадки. Температура опустится до -2 градусов к следующим выходным.

Ранее сообщалось, что в Омской области на выходные объявили штормовое предупреждение. Ветер усилится до 20 м/с в ближайшие двое суток.