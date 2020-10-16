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Глава КГБ Белоруссии сообщил о готовящейся в стране провокации

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В Белоруссии готовится провокация с целью дестабилизации обстановки в стране, заявил в пятницу, 16 октября, председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель.

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«В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий — дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения», — приводит его слова БелТА.

По словам Тертеля, организаторы акции намерены обвинить силовые структуры Белоруссии в возможных последствиях провокации.

В связи с этим правоохранительные органы страны проводят мероприятия по проверке информации, установлению причастных лиц и привлечению их к ответственности.

«Хочу попросить наших граждан быть бдительными, позаботиться о своих близких, не допустить их втягивания в противоправную деятельность», — заключил Тертель.

13 октября экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила главе государства Александру Лукашенко ультиматум, в котором обозначила три требования оппозиции: его уход с поста главы государства, прекращение насилия на улицах страны и освобождение всех политзаключенных.

На выполнение требований она выделила 13 дней. В противном случае, заявила она, «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», а 26 октября начнется национальная забастовка предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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