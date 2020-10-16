Власти Хабаровского края вдвое увеличили поддержку производителям молока

Правительство Хабаровского края почти в два раза увеличило поддержку местными производителям молока. Теперь на каждый килограмм реализованного или направленного на переработку продукта выплата составляет 12 рублей вместо 6,5 рубля.

Первый замминистра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности по экономике Ольга Кравчук рассказала, что власти рассчитывают, что на эту субсидию появятся новые заявители — в регионе строятся восемь животноводческих ферм. В крае ставят задачи по увеличению дойного стада и качественного показателя, отметила чиновник.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», о планах усилить поддержку молочников было объявлено в сентябре. В минсельхозе отмечали, что мера позволит производителям повысить рентабельность и нарастить объемы отгружаемой в торговые сети молочной продукции. В конечном итоге это должно привести если не к снижению, то к стабилизации цен.

«Помимо субсидирования каждого килограмма проданного молока предусмотрены субсидии на покупку племенного молодняка, на покупку сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудования, на страхование животных и закупку семян кормовых культур. Поддержка оказывается на выращивание кормовых культур, есть льготные кредиты, гранты на создание ферм», — добавила Кравчук.

В Хабаровском крае производится около 25 тыс. т молока в год. В 1990 году этот показатель достигал 147,7 тыс. т. Таким образом сейчас регион обеспечивает свою потребность в молочной продукции только на 10%, остальное завозится из других регионов России.