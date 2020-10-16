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ФАС сообщила об отсутствии жалоб на стоимость имбиря

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала жалоб на стоимость имбиря, сообщили в пятницу, 16 октября, в пресс-службе ведомства.

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«Разброс цен свидетельствует о наличии конкуренции. В настоящее время в ФАС не поступают жалобы на цены на имбирь», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В России в сентябре фиксировалось повышение спроса на медицинские маски, перчатки, имбирь и лимон — более чем на треть по сравнению с августом. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия».

Так, с 1 по 27 сентября по сравнению с аналогичными числами августа количество покупок медицинских масок в РФ подскочило на 37%, продажи перчаток увеличились на 47%. Имбирь и лимон стали покупать на 85% и 71% чаще соответственно.

При этом продажи антисептиков снизились на 17%.

Ранее 16 октября в ФАС заявили о двукратном снижении цены на «Фавипиравир» в рознице.

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