ФАС сообщила об отсутствии жалоб на стоимость имбиря

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала жалоб на стоимость имбиря, сообщили в пятницу, 16 октября, в пресс-службе ведомства.

«Разброс цен свидетельствует о наличии конкуренции. В настоящее время в ФАС не поступают жалобы на цены на имбирь», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В России в сентябре фиксировалось повышение спроса на медицинские маски, перчатки, имбирь и лимон — более чем на треть по сравнению с августом. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия».

Так, с 1 по 27 сентября по сравнению с аналогичными числами августа количество покупок медицинских масок в РФ подскочило на 37%, продажи перчаток увеличились на 47%. Имбирь и лимон стали покупать на 85% и 71% чаще соответственно.

При этом продажи антисептиков снизились на 17%.

Ранее 16 октября в ФАС заявили о двукратном снижении цены на «Фавипиравир» в рознице.