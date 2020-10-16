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Умер бывший басист группы AC/DC

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Умер бывший басист австралийской рок-группы AC/DC Пол Мэттерс, выступавший с коллективом в 1975 году. Об этом написал на своей странице в Facebook его друг Род Уэскомб.

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«В последние годы Меттерс вел затворническую жизнь, а его ранний рок-н-ролльный образ жизни привел к ухудшению здоровья», — отметил он 14 октября.

Уэскоб добавил, что «все, кто знали музыканта, будут скучать по нему». Он также рассказал, что в конце 1975-х, после ухода Мэттерса из AC / DC, он вместе с ним играл в группе под названием Miss Australia Band на одном из концертов в Австралии.

Мэттерс играл в AC/DC в 1975 году, пишет газета The Independent. Он присоединился к группе после того, как коллектив выпустил альбом High Voltage, заменив бас-гитариста Ларри Ван Кридта. Через несколько недель его уволил фронтмен коллектива Бон Скотт, заменив на Марка Эванса.

После ухода из группы Мэттерс покончил с музыкальной карьерой и дал только одно интервью в 2017 году. Оно вышло в биографии покойного Скотта, сообщает «Газета.Ру». В нем музыкант рассказывал, как вокалист уволил его по дороге на очередной концерт.

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