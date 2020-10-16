Прямой эфир

Боксер Гассиев провел тренировку на дне бассейна перед боем с Сефери

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мурат Гассиев продемонстрировал, как тренируется на дне бассейна перед боем против албанца Сефера Сефери. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

12 раундов надежды
Россиянин Мурат Гассиев в тяжелейшем финале Всемирной боксерской суперсессии уступил украинцу Александру Усику

Журналисты отметили, что такой же методики тренировок на заре своей карьеры придерживался боксер Мохаммед Али, и, по их словам, данный формат подготовки закаляет настолько, что Гассиев готов к «пушечной атаке».

«Если с первых раундов Марат не пропустит шального удара, то он разберет. У него процент нокаутов выше все-таки, чем у соперника», — подчеркнул чемпион мира по версии WBO в среднем весе, непобежденный боксер Дмитрий Пирог.

В послужном списке Гассиева титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA. После приглашения во Всемирную боксерскую суперсерию он проиграл только в финале и затем в течение нескольких лет залечивал травмы.

«Я спарринговал с ним в Америке. Он всегда надежно прикрыт, защищен. Вот этот блок будет проблемой. Форма Мурата не вызывает сомнения. А его боксерские умения от каждого боя он будет прибавлять. И это как раз таки тот бой, который ему нужен», — заявил боксер Дмитрий Кудряшов.

Изначально Гассиев должен был встретиться в ринге с американцем Кевином Джонсоном, который ранее угрожал россиянину, предложив ему «закупаться лекарствами». Гассиев ответил на угрозы Джонсона приглашением в Северную Осетию. Позднее Джонсон отказался от поединка за пояс WBA International, сославшись на то, что ему не выдали загранпаспорт из-за долгов по алиментам.

Вместо Джонсона выйти на ринг вызвался албанский тяжеловес Сефер Сефери, 41-летний спортсмен, обладатель интерконтинентального титула по версиям WBF в тяжелом и в первом тяжелом весе. Промоутер Владимир Хрюнов предположил, что поединок с Сефери для Гассиева будет более сложным.

Бой Гассиева и Сефери за титул чемпиона по версии WBA International состоится 31 октября в Сочи.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020