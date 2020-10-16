Боксер Гассиев провел тренировку на дне бассейна перед боем с Сефери

Мурат Гассиев продемонстрировал, как тренируется на дне бассейна перед боем против албанца Сефера Сефери. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Журналисты отметили, что такой же методики тренировок на заре своей карьеры придерживался боксер Мохаммед Али, и, по их словам, данный формат подготовки закаляет настолько, что Гассиев готов к «пушечной атаке».

«Если с первых раундов Марат не пропустит шального удара, то он разберет. У него процент нокаутов выше все-таки, чем у соперника», — подчеркнул чемпион мира по версии WBO в среднем весе, непобежденный боксер Дмитрий Пирог.

В послужном списке Гассиева титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA. После приглашения во Всемирную боксерскую суперсерию он проиграл только в финале и затем в течение нескольких лет залечивал травмы.

«Я спарринговал с ним в Америке. Он всегда надежно прикрыт, защищен. Вот этот блок будет проблемой. Форма Мурата не вызывает сомнения. А его боксерские умения от каждого боя он будет прибавлять. И это как раз таки тот бой, который ему нужен», — заявил боксер Дмитрий Кудряшов.

Изначально Гассиев должен был встретиться в ринге с американцем Кевином Джонсоном, который ранее угрожал россиянину, предложив ему «закупаться лекарствами». Гассиев ответил на угрозы Джонсона приглашением в Северную Осетию. Позднее Джонсон отказался от поединка за пояс WBA International, сославшись на то, что ему не выдали загранпаспорт из-за долгов по алиментам.

Вместо Джонсона выйти на ринг вызвался албанский тяжеловес Сефер Сефери, 41-летний спортсмен, обладатель интерконтинентального титула по версиям WBF в тяжелом и в первом тяжелом весе. Промоутер Владимир Хрюнов предположил, что поединок с Сефери для Гассиева будет более сложным.

Бой Гассиева и Сефери за титул чемпиона по версии WBA International состоится 31 октября в Сочи.