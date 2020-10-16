Школьники в Липецке массово пожаловались на плохое самочувствие

Следственный комитет проводит проверку по многочисленном сообщениям о плохом самочувствии у учеников школы №42. У детей проявились признаки отравления.

По словам родителей, школьники испытывали недомогания после занятий. У детей началась тошнота, пишет LipetskMedia.

Родители считают, что причиной плохого самочувствия детей стало питание в школьной столовой.

Следователи проводят проверку по данному факту. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что проверка по факту отравления школьников началась в Алтайском крае. В селе Зудилово несколько детей почувствовали недомогание после питания в столовой. Местные жители утверждают, что в пищеблоке использовались просроченные продукты.