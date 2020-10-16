Восемь нарушителей задержали в акватории Дальневосточного заповедника

Случаи незаконной добычи трепанга участились в акватории Дальневосточного морского заповедника. Как сообщает пресс-служба нацпарка «Земля леопарда», госинспекторы совместно с пограничниками задержали восемь нарушителей.

По словам сотрудников заповедника, ущерб водным организмам браконьеры нанести не успели. Зачастую они проникают в заповедные воды на катерах и в водолазном снаряжении, пытаются достать со дна гребешка и трепанга, пишет РИА «Восток-Медиа».

По данным агентства, начало браконьерского сезона приходится на конец сентября. В это время в водах наблюдается большая концентрация дальневосточного трепанга, который является одним из главных товаров браконьерского промысла в заливе Петра Великого.

Патрулированием береговой линии занимается отдел охраны заповедника. За последнее время сотрудники выявили 25 нарушений.

Как рассказал заместитель директора по охране ФГБУ «Земля леопарда» Евгений Стома, помощь в патрулировании оказывают пограничные службы. В будущем инспекторов нацпарка планируется обеспечить новыми катерами с более мощными моторами, системами слежения для выявление браконьерских катеров.