Прямой эфир

Восемь нарушителей задержали в акватории Дальневосточного заповедника

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Случаи незаконной добычи трепанга участились в акватории Дальневосточного морского заповедника. Как сообщает пресс-служба нацпарка «Земля леопарда», госинспекторы совместно с пограничниками задержали восемь нарушителей.

По словам сотрудников заповедника, ущерб водным организмам браконьеры нанести не успели. Зачастую они проникают в заповедные воды на катерах и в водолазном снаряжении, пытаются достать со дна гребешка и трепанга, пишет РИА «Восток-Медиа».

По данным агентства, начало браконьерского сезона приходится на конец сентября. В это время в водах наблюдается большая концентрация дальневосточного трепанга, который является одним из главных товаров браконьерского промысла в заливе Петра Великого.

Патрулированием береговой линии занимается отдел охраны заповедника. За последнее время сотрудники выявили 25 нарушений.

Как рассказал заместитель директора по охране ФГБУ «Земля леопарда» Евгений Стома, помощь в патрулировании оказывают пограничные службы. В будущем инспекторов нацпарка планируется обеспечить новыми катерами с более мощными моторами, системами слежения для выявление браконьерских катеров.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020