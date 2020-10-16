В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят закон об оружии

19 октября в 12.00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему «Право и оружие. Стоит ли менять закон об оружии и в какую сторону?».

О необходимости ужесточения закона, об эффективности системы контроля и выдачи лицензий расскажут:

Анатолий Борисович Выборный, депутат, член Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции;

Сергей Александрович Деревяшкин, начальник управления лицензионно-разрешительной работы ГУЛРРиГК Росгвардии;

Сергей Васильевич Саминский, президент СРО Ассоциация «Школа без опасности»;

Валерий Петрович Кузенко, главный редактор журнала «Охота».

12 октября 18-летний Данил Монахов после ссоры с бабушкой в деревне Большеорловское Борского района открыл огонь из ружья. Погибли три человека, еще трое, в том числе его бабушка, получили тяжелые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru по ссылке: https://iz.ru/video/stream/1.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо прислать ФИО, серии и номера паспортов съемочной группы.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.