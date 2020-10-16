Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Карабахе и ДСНВ

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы диалога с США по проблеме Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В ходе совещания обсуждалась тема российско-американского диалога по ДСНВ. Соответствующая информация была представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым», — отметил Песков.

Помимо этого, по словам Пескова, участники совещания обменялись мнениями о сложившейся в настоящее время ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Состоялся разговор и по текущим вопросам внутрироссийской повестки дня.

Уточняется, что помимо Лаврова в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель СВР Сергей Нарышкин.

13 октября спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сказал, что Москва и Вашингтон достигли «принципиального» соглашения по стратегической стабильности на самом высоком уровне. По его словам, американцы продлят договор, если Россия заморозит размеры ядерного арсенала. В МИД России назвали эти заявления бредом.

Срок действия СНВ-3, подписанного между Россией и США в 2010 году, истечет в 2021 году.

Что касается конфликта в Нагорном Карабахе, очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном там произошло 27 сентября. Ответственность за произошедшее они возложили друг на друга. 9 октября в Москве было заключено соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня в регионе. Вместе с тем уже спустя несколько дней стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.