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Экс-тренер «Спартака» дал прогноз на предстоящий матч с «Химками»

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Российский тренер Дмитрий Гунько, работавший в футбольных «Химках» и в «Спартаке», поделился 16 октября своими ожиданиями от предстоящего субботнего матча двух команд.

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«Если судить по турнирной таблице, фаворит очевиден, это «Спартак». И по всем другим параметрам: по мастерству футболистов, по игре. Но если бы в каждом футбольном матче всегда выигрывал фаворит, тогда было бы вообще неинтересно наблюдать за этой игрой. Результат не будет зависеть от раскладов и места в таблице», — заявил Гунько в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Кроме того, Гунько отметил и последние трансферные новости красно-белых. В частности, переход нападающего Виктора Мозеса из «Челси».

«На мой взгляд, конечно, это будет усиление той позиции, на которую клуб активно искал игрока на трансферном рынке», — подчеркнул тренер.

Он добавил, что игра может складываться по-разному в различные временные промежутки, но полагает, что «Спартак» уже с первых минут покажет агрессивный футбол.

Накануне Мозес поделился впечатлениями от перехода в московскую команду и назвал «Спартак» одним из величайших клубов в Европе, пишет «Газета.ру».

В конце прошлой неделе стало известно, что нападающий ФК «Спартак» Александр Кокорин восстановился после мышечной травмы и может сыграть в предстоящем туре против «Химок».

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