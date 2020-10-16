Испанская фармкомпания заявила об успешных испытаниях препарата от COVID-19

Испанская фармацевтическая компания PharmaMar заявила, что клинические испытания препарата Aplidin для лечения взрослых пациентов от коронавируса показали безопасность и эффективность лекарства. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании в пятницу, 16 октября.

Отмечается, что в ходе исследования удалось добиться «заметного снижения вирусной нагрузки и C-реактивного белка у пациентов».

«80,7% пациентов выписали до истечения 15-го дня с момента госпитализации, а 38,2% — до восьмого дня (согласно протоколу, они должны пролежать в больнице минимум семь дней)», — уточнили в PharmaMar. В связи с этим в компании ожидают, что в скором времени можно будет начать третью фазу испытаний.

Как стало известно 9 октября, правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид из-за распространения этой инфекции. Мера позволит ограничить въезд и выезд из столицы и еще девяти населенных пунктов.

По данным сайта Worldometer на 16 октября, в Испании за весь период эпидемии зарегистрировали 972 958 случаев коронавируса и 33 553 летальных исхода.