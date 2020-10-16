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Плющенко прокомментировал «войну» с Тутберидзе

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Фигурист Евгений Плющенко прокомментировал противостояние с тренером Этери Тутберидзе на фоне перехода в его школу экс-воспитанниц Александры Трусовой и Алены Косторной. Интервью со спортсменом приводит «Спорт-Экспресс» 16 октября.

«Давайте прекратим разговоры, что кто-то кого-то перетащил за «бабки». Сколько можно нести чепуху про перекупку? Спортсмен перешел сам. Если у спортсмена всё хорошо, архисложно его переманить за деньги» — так фигурист ответил на вопрос о разногласиях с Этери Тутберидзе.

Плющенко отметил, что хочет мирного разрешения конфликтов с тренером, однако Тутберидзе, по его словам, «больше устраивает война».

12 сентября чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию российская спортсменка Алена Косторная объяснила, почему решила уйти от тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

О том, что 16-летняя Косторная переходит от Тутберидзе, у которой тренировалась с 2017 года, стало известно 31 июля.

В мае от Тутберидзе к Плющенко перешла еще одна подопечная, бронзовая медалистка чемпионата Европы Александра Трусова.

Тренер ЦСКА по фигурному катанию Сергей Давыдов предположил, что спортсменкам предложили более выгодные условия. «Насильно мил не будешь. Если человек захотел перейти туда, где больше финансов, как это сделали Трусова и Косторная, они пойдут, и ты их ничем не удержишь», — сказал он.

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