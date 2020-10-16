Песков прокомментировал объявление Тихановской в международный розыск

Российские правоохранительные органы не имеют вопросов к экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, ее объявление в межгосударственный розыск Москва не расценивает как политическое преследование. Об этом заявил в пятницу, 16 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ее (Тихановскую. — Ред.) в розыск не передавали, она передана в розыск белорусскими правоохранителями. Но у нас есть достаточно четкие обязательства. На фоне того, что белорусские правоохранители подали в розыск, мы получаем обязательства по их требованию», — ответил он.

Представитель Кремля напомнил, что, согласно договоренностям с Белоруссией, Москва имеет перед Минском «четкие обязательства».

Ранее в этот день в МВД РФ сообщили, что Белоруссия объявила Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к свержению конституционного строя.

В ведомстве уточнили, что на территории России уголовных дел против оппозиционерки не возбуждалось, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском.

Ранее, 13 октября, Тихановская предъявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум, в котором обозначила три требования оппозиции: его уход с поста главы государства, прекращение насилия на улицах страны и освобождение всех политзаключенных.

На выполнение требований она выделила 13 дней. В противном случае, заявила она, «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», а 26 октября начнется национальная забастовка предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента, напоминает «Газета.ру». Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.