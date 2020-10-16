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Песков переадресовал правительству вопрос о тестировании на COVID-19 в регионах

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В Кремле рекомендуют обратиться в штаб правительства, чтобы узнать ситуацию с тестированиями на коронавирус в регионах. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента президента России Дмитрий Песков в пятницу, 16 октября.

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«Я рекомендую обратиться в штаб правительства, все-таки там Голикова руководит важным направлением работы, и оттуда получить информацию», — сказал он.

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания российского лидера Владимира Путина с членами правительства 14 октября заявила, что в шести регионах страны охват тестирования на коронавирус ниже нормативов. Она попросила руководство регионов обратить на это «самое пристальное внимание».

Путин попросил Голикову лично доложить о регионах с низким уровнем тестирования на COVID-19.

Также вице-премьер рассказала, что доля заразившихся этой инфекцией с симптомами в России снизилась за последний месяц до 69,8%.

По данным оперштаба на 16 октября, в России за минувшие сутки выявили 15 150 новых случаев COVID-19. С начала эпидемии зафиксировали 1 369 313 случая. Скончались 23 723 человек, выздоровели — 1 056 582 пациентов.

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