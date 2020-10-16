Мосгорсуд смягчил приговор экс-совладельцу «Росгосстраха» Хачатурову

Мосгорсуд смягчил 16 октября наказание с восьми лет до четырех лет колонии бывшему совладельцу страховой компании «Росгосстрах» Сергею Хачатурову.

«Мосгорсуд изменил приговор в отношении Клепальской и Хачатурова, переквалифицировав обвинение по ст. 159 («Мошенничество») и ст. 160 («Присвоение или растрата») УК РФ на ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Клепальская освобождена, а Хачатурову снизили срок наказания в два раза — с 8 лет до 4 лет лишения свободы», — приводит ТАСС слова адвоката Марии Благоволиной.

Она добавила, что Клепальская уже в пятницу будет освобождена из СИЗО.

В июле Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии Хачатурова за многомиллиардные хищения и легализацию преступных доходов. Другая фигурантка дела — Надежда Клепальская — получила шесть лет лишения свободы.

Суд также постановил взыскать с осужденных 5,8 млрд и 2,3 мрлд рублей. Хачатуров и Клепальская вину не признали, пишет «Газета.ру».

Хачатуров и Клепальская, по версии следствия, в 2017 году реализовали акции ПАО «Росгосстрах», которыми распоряжалась компания ООО «РГС Активы», принадлежащая Хачатурову, а полученные средства похитили.