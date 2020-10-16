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Двухлетний ребенок скончался после пожара в Оренбургской области

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Двухлетний ребенок, пострадавший при пожаре, скончался в больнице в Оренбургской области. Его отец госпитализирован с ожогами.

Пожар произошел в поселке Колтубановском Бузулукского района 15 октября. Площадь возгорания составила 58 кв.м. Огонь уничтожил кровлю и перекрытие жилого дома и бани. В момент возгорания в доме находились мужчина 1987 года рождения и его сын. Им помог выбраться из дома пожарный, который нашел потерпевших в задымленных помещениях.

Ребенка доставили в Оренбургскую городскую больницу № 4 вертолетом санавиации, сообщает РИА «Оренбуржье». От полученных ожогов мальчик скончался в медицинском учреждении.

Предполагается, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.

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