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Под Новосибирском задержали родителей погибших в результате пожара детей

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Следователи задержали родителей троих детей, которые погибли при пожаре в самодельной постройке для жилья в Новосибирской области. Об этом 16 октября сообщило следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

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«В рамках расследования уголовного дела следователями СКР задержаны родители погибших детей. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении последних меры пресечения», — говорится в сообщении.

О трагедии стало известно 15 октября. Дощатая постройка 3x5 м по улице Кедровой в СНТ «Елочка-2» Криводановского сельсовета Новосибирского района, где проживала семья, сгорела, в результате погибли трое детей 2013, 2015, 2017 годов рождения.

По информации следствия, дети в момент происшествия находились без присмотра родителей. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, устанавливаются очаг возгорания и его причины. Назначена пожарно-техническая экспертиза, информировали в следственном управлении.

Ранее, 12 октября, трое детей пострадали во время пожара в жилом доме в селе Тунгусово Томской области. Они получили отравление продуктами горения и были госпитализированы.

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