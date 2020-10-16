Эксперт прокомментировал новую схему мошенничества с клиентами банков

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов оценил новую мошенническую схему обмана клиентов банков.

Об алгоритме работы злоумышленников ранее, 16 октября, рассказали в Сбербанке.

Так, преступники звонят своим жертвам и сообщают о следственных действиях в банке, после чего предупреждают о грядущем звонке якобы из прокуратуры. «Сотрудник ведомства» перезванивает и предлагает перевести деньги на некий специальный счет.

Ульянов отметил, что с точки зрения психологии действия злоумышленников сильно поменялись из-за ситуации с коронавирусом.

«Мошенники очень часто используют различные методы повышения уровня доверия к своим словам. Поэтому использование официальных организаций, как конкретный банк или госструктура, прокуратура, — это одна из распространенных схем», — рассказал он РЕН ТВ.

Эксперт добавил, что, как правило, люди «не хотят связываться» с прокуратурой, из-за чего решают предпринять какие-то действия, чтобы их «не трогали», и переводят деньги на «специальный счет», который, как потом оказывается, принадлежит мошенникам.

13 октября в Генпрокуратуре РФ заявили, что каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денежных средств с банковского счета.

Всего в период с января по август 2020 года было выявлено 107,2 тыс. подобных инцидентов, что вдвое больше прошлогодних показателей. Рост такого рода преступлений отмечен в 35 субъектах страны, добавили в ведомстве.