Минобороны сообщило о старте учений Каспийской флотилии

Минобороны РФ в пятницу, 16 октября, сообщило о старте учений Каспийской флотилии в рамках итоговой проверки за 2020 год. В ведомстве заверили, что маневры не представляют угрозы для соседних стран и не ограничивают их экономическую деятельность.

В учениях задействованы шесть кораблей, семь самолетов и более 400 военнослужащих. Маневры проходят в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон.

«В ходе учения экипажи ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан», а также малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» выполнят упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям, действуя в составе группировки, совместно с авиацией Южного военного округа», — говорится в сообщении.

В рамках маневров корабельная ударная группа отработает задачи по развертыванию сил обеспечения, охраны и обороны объектов морской экономической деятельности, а также по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований в районе охраняемых объектов.

«Учения проводятся с целью контроля и оценки уровня боевой подготовки, технической готовности, укомплектованности вооружением и военной техникой соединений и воинских частей Каспийской флотилии», — добавили в ведомстве.

Ранее, в сентябре, стартовали стратегические учения «Кавказ-2020» в Южном военном округе (ЮВО). К маневрам были привлечены более 80 тыс. человек. В частности, военные отработали ведение высокоманевренной обороны с участием мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии, массированную бомбардировку объектов условного противника на полигонах под Астраханью, а также показали эффективную защиту от атаки танков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил проведенные маневры на отлично.