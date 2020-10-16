Власти Саратова закупят дорожные камеры на 19 млн рублей

Администрация Саратова планирует купить комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил скоростного режима и проезда в зоне пешеходного перехода. Аукцион проводит комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.

Максимальная стоимость контракта — 19,174 тыс. рублей. Деньги выделят из городского бюджета. В техническом задании сказано, что комплексы должны установить по 10 адресам.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», на этой неделе мэрия Саратова также объявила аукцион на закупку 15 камер, которые предназначены для борьбы с парковкой в центре Саратова. На эти цели из бюджета города будет выделено 37,4 млн рублей.