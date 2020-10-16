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Белоруссия объяснила причину объявления Тихановской в международный розыск

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к свержению конституционного строя, сообщили в МВД России 16 октября.

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«В розыскных учетах Межгосударственного информационного банка имеются сведения в отношении Тихановской С.Г., объявленной в межгосударственный розыск МВД Республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного часть 3 статьи 361. Это «Призывы к свержению или изменению конституционного строя Республики Беларусь или к совершению преступлений против государства», — передает информацию «РИА Новости».

В МВД РФ уточнили, что уголовные дела в России против Тихановской не возбуждали, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Россией и Белоруссией.

Ранее, 13 октября, Тихановская предъявила действующему главе Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум, в котором обозначила три требования оппозиции: уход Лукашенко с поста президента республики, прекращение насилия на улицах страны и освобождение всех политзаключенных. Она сообщила, что дает на это правительству 13 дней.

В противном случае, заявила она, «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», а 26 октября начнется национальная забастовка предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента, напоминает «Газета.ру». Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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