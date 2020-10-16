Осенние каникулы могут продлить в Башкирии из-за COVID-19

В Башкирии могут продлить осенние каникулы школьников после 4 ноября. Этого не исключил глава республики Радий Хабиров. Подобное решение будет принято, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом не улучшится.

Республиканский министр образования и науки Айбулат Хажин, в свою очередь, сообщил, что в первые дни осенних каникул в школах проведут дезинфекцию. Учителя займутся повышением квалификации на специальных педагогических курсах, который пройдут в дистанционном режиме.

Школьные каникулы в Башкирии начинаются с понедельника, 17 октября. Они должны продлиться до 4 ноября. Решение принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, пишет ИА «Башинформ».

В Москве ученики с 6 по 11 класс с 19 октября по 1 ноября перейдут на дистанционное обучение. Ученики начальных классов вернутся после каникул в школы.