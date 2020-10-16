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К 1 января в РФ могут заболевать COVID-19 до 1 млн человек в день

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Число случаев заболевания коронавирусом в России к 1 января будущего года может достичь миллиона человек в день. Такой прогноз дает математическая модель распространения коронавируса, которую построили в Институте показателей и оценки здоровья при Университете Вашингтона в Сиэтле. Этот крайне негативный сценарий сбудется, если все россияне поголовно перестанут соблюдать масочный режим и другие противоэпидемические меры предосторожности. При соблюдении всех санитарных предписаний к новому году эпидемия в нашей стране пойдет на спад.

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