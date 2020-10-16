Снижение валового сбора картофеля отмечают в Коми

В Коми к началу октября сельскохозяйственные организации убрали картофель со 105 га. Это составляет 98% от всей площади посевов. По данным Комистат, картофеля накопали 1,8 тыс. т, что на 22,4% меньше, чем год назад.

Также к октябрю предприятия убрали овощи открытого грунта с 1 га. Это 30% от общей площади посевов. Валовый сбор овощей уменьшился в 12 раз и составил 4 т.

Как пишет ИА «Комиинформ», значительное снижение сборов картофеля и овощей открытого грунта объясняется сокращением посевных площадей.

С января по сентябрь сельскохозяйственные организации в Коми собрали 9,9 тыс. т овощей защищенного грунта. Это в пять раз больше соответствующего периода 2019 года.