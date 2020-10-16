Сбербанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества

Появился новый способ обмана клиентов банков — теперь мошенники звонят от имени представителя прокуратуры и убеждают клиента перевести средства на некий специальный счет. Об этом сообщили в Сбербанке в пятницу, 16 октября.

«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиента перевести деньги на «специальный счет», который, естественно, принадлежит мошеннику», — передает слова сотрудника кредитной организации «РИА Новости».

Подавляющее большинство мошеннических операций проводится с использованием методов социальной инженерии. В этом году активность злоумышленников значительна выросла, отметили в банке.

С начала 2020 года Сбербанк зафиксировал почти 2,9 млн обращений клиентов о попытках обмана — их количество увеличилось по сравнению с 2019 годом более чем вдвое.

Ранее, 13 октября, сообщалось, что каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денежных средств с банковского счета.

Как отметили в Генпрокуратуре РФ, по итогам января–августа 2020 года выявлено 107,2 тыс. подобных инцидентов — рост такого рода преступлений отмечен в 35 субъектах страны.