В Приморье проведут проверку из-за видео с обнимающим девочку тренером

В Приморском крае прокуратура начала проверку в связи с появившемся в Сети видео, на котором тренер спортшколы обнимает несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщается на сайте ведомства 16 октября.

Инцидент в раздевалке спортклуба в Большом камне засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина и девочка обнимают друг друга.

«Большекаменская межрайонная прокуратура проводит проверку размещенного в социальных сетях видеоматериала, на котором мужчина с несовершеннолетней находятся одни в помещении раздевалки и предположительно, совершает в отношении нее (девочки) противоправные действия», — говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что мужчина является тренером по боевым искусствам. Ход проверки поставлен на контроль в ведомстве.

15 октября в Тольятти полицейские задержали 25-летнего местного жителя за связь с 12-летней девочкой. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.